В Минприроды Карелии прокомментировали жалобы десантников-пожарных на условия труда

В Минприроды Карелии ответили на жалобы сотрудников Авиалесоохраны.
В ведомстве признали, что озвученные пожарными проблемы, действительно, существуют. Сейчас в разгар пожароопасного сезона все уже устали и очень напряжены, написала на своей странице в ВК министр природных ресурсов Карелии Янина Свидская.
— У нас уже почти две недели ежедневно больше 20 действующих пожаров, ребята сутками находятся вне дома, вкладывая все силы в тушение возгораний.Вижу все публикации о недовольстве наших десантников условиями работы. Будем детально разбираться в ситуации, взяла ее на своей личный контроль. Руководителю Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов поручила встретиться со своими работниками и обсудить накопившиеся вопросы, доложить мне о результатах. Готова лично общаться с ребятами, — написала в соцсетях Янина Свидская.
Министр отметила, что задача ведомства сделать все, чтобы создать достойные условия для работы бойцам, которые стоят на страже карельской природы.
— Часть вопросов, которые были подняты в обращении к министерству, нами решается: закупка униформы, оборудования, материалов — находится на постоянном контроле. Нами уже подготовлен эскиз нового модульного здания для Петрозаводского пожарного авиационного отделения. Конечно, ребята должны иметь нормальные условия для размещения, - отметила министр.
Сейчас, признали в ведомстве, сотрудники временно размещаются в бытовках из-за ремонта пришедшего в аварийное состояние здания.
«Остаются еще такие непростые вопросы как уровень зарплат, стимулирующих и компенсационных выплат.Будем разбираться во всех возникших проблемах и решать их вместе», — подытожила министр.
Напомним, ранее десантники-пожарные Авиалесоохраны записали видеообращение к жителям Карелии. Они извинились за сгоревшие леса и сообщили, что работают на пределе сил, что нет даже помещения, где они могут передохнуть, у них низкая зарплата, обмундирование им приходится покупать самим за свой счет.