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В Минприроды Карелии рассказали, из каких деревьев в республике можно добыть сахар

Новости. Общество
13:10, 25 Сентября 2023
фото: Freepik

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Чем больше перепады дневных и ночных температур воздуха, тем ярче разгораются краски «сахарного» дерева.

В паблике Минприроды Карелии 24 сентября рассказали о свойствах кленового сока, который в три раза слаще березового и начинает течь на 2 недели раньше.

Во время войны из соков клена и березы добывались в промышленном масштабе сахаристые продукты, сообщили в группе.

Как отметили в источнике, из сока клена путем выпаривания можно приготовить ароматный сладкий сироп и даже сахар, необходимый для приготовлении печенья и других кулинарных изделий, а также для подкормки пчел.

«В Канаде и США получают ежегодно тысячи тонн превосходного кленового сахара, но там растет другой вид — клен сахарный, сахаристость которого значительно выше», — подчеркнули в карельском Минприроды.

Сок клена приходится по вкусу белкам, дятлам, насекомым. Однако ценят клен не только за сладкий сок, но и за его красоту: во времена правления Петра I клен охранялся, им украшали монастырские и боярские сады, отметили в источнике. 

«Сегодня много кленов разметалось по скалам Валаама. Вход в Монастырскую бухту осенью приобретает просто парадный вид — так он расцвечен кленами. Встречаются достаточно часто клены и в аллеях, парках, скверах Петрозаводска, Олонца, Сортавалы. Любят их и дачники, высаживая или сохраняя на своих участках», — рассказали в сообществе.

«Между прочим, чем больше перепады дневных и ночных температур воздуха, тем ярче разгораются краски кленовой листвы!», — добавили в группе.

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