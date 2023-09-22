В Минприроды Карелии рассказали, из каких деревьев в республике можно добыть сахар

Чем больше перепады дневных и ночных температур воздуха, тем ярче разгораются краски «сахарного» дерева.

В паблике Минприроды Карелии 24 сентября рассказали о свойствах кленового сока, который в три раза слаще березового и начинает течь на 2 недели раньше.

Во время войны из соков клена и березы добывались в промышленном масштабе сахаристые продукты, сообщили в группе.



Как отметили в источнике, из сока клена путем выпаривания можно приготовить ароматный сладкий сироп и даже сахар, необходимый для приготовлении печенья и других кулинарных изделий, а также для подкормки пчел.



«В Канаде и США получают ежегодно тысячи тонн превосходного кленового сахара, но там растет другой вид — клен сахарный, сахаристость которого значительно выше», — подчеркнули в карельском Минприроды.



Сок клена приходится по вкусу белкам, дятлам, насекомым. Однако ценят клен не только за сладкий сок, но и за его красоту: во времена правления Петра I клен охранялся, им украшали монастырские и боярские сады, отметили в источнике.



«Сегодня много кленов разметалось по скалам Валаама. Вход в Монастырскую бухту осенью приобретает просто парадный вид — так он расцвечен кленами. Встречаются достаточно часто клены и в аллеях, парках, скверах Петрозаводска, Олонца, Сортавалы. Любят их и дачники, высаживая или сохраняя на своих участках», — рассказали в сообществе.



«Между прочим, чем больше перепады дневных и ночных температур воздуха, тем ярче разгораются краски кленовой листвы!», — добавили в группе.