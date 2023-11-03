В Минприроды Карелии рассказали о птице, за отлов которой браконьерам грозит уголовное наказание

Цена самки и самца может достигать 30 тысяч долларов.

В паблике Минприроды Карелии рассказали о редком для республики пролетном виде птиц из семейства соколиных. Кречет занесен не только в Красную книгу нашего региона, но и всей России.

Как отметили в источнике, основными причинами сокращения популяции в стране стали браконьерская охота и отлов для продажи в другие страны: цена самки и самца может достигать 30 тысяч долларов. За такой браконьерский отлов в России предусмотрено уголовное наказание, предупредили в Минприроды.

Для Карелии кречет — очень редкий пролетный вид. Ближайшие места гнездования птицы расположены в тундрах полуостровов Канин и Кольский. «К нам же в республику он может залетать во время кочевок. Вид дважды отмечен на побережье Белого моря в 1954 и 1959 г.», — написали в источнике.

Кречеты моногамны, образуют устойчивые пары, нередко оставаясь вместе всю жизнь.

Зоркий глаз, крепкий клюв и мощные мускулы — эта птица великолепный хищник. Кречеты атакуют, пикируя сверху на скорости до 200 км/ч и более, после чего иногда хватают добычу когтями и уносят с собой. Сила удара так высока, что его почти всегда достаточно, чтобы сразить жертву на месте.

Основные жертвы хищника — белая и тундряная куропатки, гусеобразные, морские колониальные птицы и грызуны.