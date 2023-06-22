В Минприроды Карелии рассказали о редкой птице со смешным именем и уникальными способностями

В паблике Минприроды Карелии продолжают рассказ о краснокнижных животных, птицах и растениях республики.

Дупель — краснокнижная птица из семейства бекасовых. Ее отличительными чертами можно назвать длинный клюв и тонкие длинные ноги — такое телосложение помогает редкой птице находить себе пропитание.



«Дупель — удивительно быстрая и выносливая птица. Это доказали шведские орнитологи, которые проводили исследование во время сезонных перелетов птиц в теплые места. С помощью геолокаторов ученые выяснили, что птицы перелетели из Швеции на зимовку в центральную часть Африки за три дня, преодолев 6,8 тысячи километров без попутного ветра. К тому же, птицы ни разу не коснулись земной поверхности, хотя большая часть пути пролегает над сушей, они не ели и не спали все время перелета», - говорится в сообщении Минприроды Карелии.



В гнездовое время за последние годы на территории Карелии зарегистрировано менее 10 встреч. Наиболее северная из них – окрестности поселка Софпорог Лоухского района, остальные – южнее Медвежьегорска.



Кроме того, птиц отмечали в окрестностях Янишполя в 1989 году; в районе Олонца в начале 2000 годов; у деревни Другая Река в Прионежье в 2011–2016 годах.



Единственное гнездо с кладкой найдено 18 мая 2020 года на окраине болота неподалеку от деревни Сармяги (Олонецкий район).



Численность дупеля в европейской России в последние десятилетия сокращается и оценивается в 10–70 тысяч пар.



Свои гнезда он устраивает в укрытом травой и кустарниками месте на окраинах болот, в поймах рек, в негустом лесу или зарослях кустарников.