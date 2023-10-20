В Минприроды Карелии рассказали о редком кустарнике, пьянившем древних викингов

В министерстве продолжают вести рубрику о краснокнижных животных, растениях и грибах нашей республики.

Как сообщили специалисты карельского Минприроды, в республике произрастает интересный краснокнижный кустарник — восковница болотная.



Свое название вид получил, благодаря своей привязанности к болотам и сырым берегам озер — зонам его обитания.



«Его цельные кожистые сизовато-зеленые листья, прицветные чешуи, плоды покрыты мелкими золотистыми ароматическими железками, распространяющими яркий смолистый запах. Восковница болотная — растение двудомное, причем пол отдельной особи может меняться в разные годы. Опыляется растение ветром, цветет в мае до распускания листьев», — сообщили в министерстве.



Этот небольшой кустарник ценится за свои пряно-ароматические свойства: в старину он считался одним из главных компонентов эля в Норвегии и грюйта в землях Германии.



Также традиционно восковница болотная использовалась как тонизирующее и антисептическое средство.



В нашей республике редкий кустарник произрастает на северо-восточной границе своего ареала. Устойчивые популяции наблюдаются в окрестности деревни Колатсельга по берегам озера Тулмозеро и реки Тулемайоки.