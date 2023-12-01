В Минприроды Карелии рассказали об очень редкой орхидее с красивой легендой

В южной части Карелии растет краснокнижная орхидея — дремлик темно-красный.

Как сообщили в министерстве, эта редкая орхидея вырастает до 60 сантиметров в высоту, ее стебель зеленого или грязно-фиолетового цвета густо опушен в верхней части. Темно-пурпурные цветки собраны в негустую однобокую кисть длиной до 20 сантиметров. Они имеют яркий аромат ванили, который привлекает к дремлику бабочек, ос и пчел. Цветет растение в июле-августе.



Русское название род дремликов получил из-за поникающих, как бы «дремлющих» цветков. По легенде, в одной деревне жил охотник, который нравился местным девушкам. Однако его сердце принадлежало Владычице Леса, которую однажды он повстречал во время охоты. Любовь охотника была взаимна, и он часто уходил на свидания в лес.



Одна из деревенских девушек, давно влюбленная в охотника, узнала его тайну. Из зависти и обиды она напоила возлюбленного сонным зельем, чтобы он не смог пойти на свидание.



Неодолимая дремота напала на охотника, но он все же отправился на встречу с Владычицей Леса. Однако стоило ему дойти до места, как он тут же заснул глубоким сном. Не сумев разбудить охотника, Владычица Леса рассердилась и превратила его в цветок. Но любовь ее не угасла – иногда, обратившись в золотую пчелу, она прилетает к нему и пьет с его губ душистый нектар, рассказали в республиканском Минприроды.