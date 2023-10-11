В Минприроды Карелии рассказали об уголовном наказании за сбор грибов

Новая уголовная статья вступила в силу сегодня, 12 октября.

Как сообщили в Минприроды Карелии, в России с сегодняшнего дня, 12 октября, вводится уголовное наказание за сбор ряда краснокнижных грибов и растений.

В частности, наказание грозит сборщикам гриба рядовки мацутакэ, женьшеня настоящего и родиолы розовой (за исключением популяций Алтайского и Красноярского краёв, Республики Тыва и Магаданской области).

Закон об уголовной ответственности за уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесённых в Красную книгу России, был принят в апреле.

За сбор, приобретение, хранение и продажу перечисленных растений и грибов грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ или лишением свободы на срок до четырёх лет со штрафом до миллиона рублей. За незаконные приобретение или продажу — принудительные работы до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до полутора миллионов рублей. При этом наказание может быть многократно ужесточено при отягчающих обстоятельствах: с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с публичной демонстрацией в интернете.

Ранее мы предупреждали о вступлении в силу данной статьи, наказание по которой может достигать 9 лет лишения свободы.