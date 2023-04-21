В Минприроды Карелии заинтересовались рассказом испуганных туристов о медвежьей семье

В среду, 14 июня медведица с медвежатами испугала туристов в районе Костомукши.

В Госохотнадзоре, подразделении регионального Минприроды, прокомментировали видео, на котором запечатлено медвежье семейство, гуляющее в окрестностях Костомукши. Об этом сообщает издание «64 параллель».

Медведица с двумя медвежатами бежали по технической лесовозной дороге в районе озера Юриккаярви. По словам очевидцев, звери не испугались проезжающей мимо машины, водителю пришлось жать на клаксон.

По мнению старшего государственного инспектора отдела Госохотнадзора по округу Юрия Шпакова, поводов для паники в этой ситуации нет. Звери находятся в лесу, в своей естественной среде обитания.

«Возможно, что медведица вывела медвежат на дорогу, чтобы быстрее преодолеть возникшие по пути в лесу препятствия. Медвежата не такие расторопные, как взрослые особи. Услышав звук автомобиля, они продолжили идти в своем темпе», – расказал Шпаков.

Инспектор посоветовал людям в таких ситуациях ни в коем случае не покидать автомобиль и не прикармливать животных.