В Минприроды рассказали, что уже сделано на комплексе «Онежские петроглифы»

Министр природных ресурсов и экологии Янина Свидская отчиталась о выполненных за пять месяцев работах по развитию археологического комплекса «Онежские петроглифы».
По ее словам, за минувшие пять месяцев завершены работы по инвентаризации земель на всей территории, планируемой под застройку. Также готов проект строительства визит-центра, гостиницы на 20 номеров, предполагающий размещение 40 человек, кафе и парковки. Предусмотрено строительство причала. Проект разрабатывал Центр по управлению петроглифами Карелии.
В настоящий момент идут изыскательные работы для последующей разработки проектов реконструкции дороги, ведущей от Каршево до урочища Бесов Нос и моста через реку Сустрежу к Онежским петроглифам. Заключен контракт на ремонт моста через реку. Работы планируется завершить уже в следующем году.
Что касается водного маршрута, то в акватории реки Черная запланировано размещение 3 понтонных причалов, с которых можно будет добраться до Бесова Носа, петроглифов. Саму реку будут расчищать.
Объект ЮНЕСКО находится на территории регионального Муромского заказника. Развитие инфраструктуры Онежских петроглифов включено в федеральную целевую программу развития Карелии до 2030 года.