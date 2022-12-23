В Минприроды рассказали о длиннейших реках Карелии

Три реки в Карелии имеют протяженность свыше 200 километров.

В нашей республике насчитывается порядка 27 тысяч рек, сообщили в Минприроды Карелии.



Часть из них появилась, благодаря таянию ледников. Другие образовались из-за тектонических движений – в земной коре создавались разломы, которые впоследствии заполняла вода.



Характерная черта карельских водных артерий – перекаты, пороги и водопады. Самый высокий водопад Юканкоски находится Питкярантском районе на реке Кулисмайоки. Его высота на разных участках достигает от 11 до 18 метров.



Большинство рек не достигают 10 километров, но есть и те, протяженность которых более 200 километров. Это Суна, Выг и Чирко-Кемь.



Суна пересекает на своем пути несколько озер, образуя целую водную систему. Несмотря на то, что она считается достаточно спокойной, река знаменита своими водопадами Кивач и Гирвас.



Выг посередине разделен озером на Верхний и Нижний. В районе его устья обнаружили множество стоянок древних людей, которые оставили после себя многочисленные наскальные росписи – петроглифы.



Чирко-Кемь одна из немногих карельских рек, наполняющаяся не озерной водой, а дождями и тающим снегом. По этой причине ее глубина резко меняется в зависимости от сезона, а русло изобилует порогами.