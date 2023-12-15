В Минприроды Карелии рассказали о редчайшей орхидее с древнегреческими корнями

В сообществе министерства в соцсети продолжают серию публикаций о краснокнижных видах животных, птиц и растений республики.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минприроды, в Карелии встречается редкая холодостойкая орхидея — калипсо луковичная.



«Свое название цветок получил от имени мифологической греческой нимфы Калипсо, что в переводе означает — „та, что скрывает“. Калипсо из древних легенд известна нам тем, что 7 лет удерживала на своем острове Одиссея. Однако оставить его рядом с собой навеки ей не удалось, боги помогли герою Эллады сбежать и вернуться в родную Итаку. Оставшись одна, Калипсо оплакивала свою потерю в тенистом прохладном гроте, где они часто сидели с Одиссеем вдвоем», — говорится в сообщении.



Карельский цветок также предпочитает тень и влагу. Зародыш семени калипсо едва виден невооруженным глазом, а для его роста необходима встреча с грибами определенного вида, что в природе происходит довольно редко.



На поверхности молодое растение появляется только на второй год, развиваясь до этого в почве. Осенью растение меняет единственный лист, так что под снегом растение оказывается еще с зеленым побегом, что указывает на тропическое происхождение вида.



Открыто это растение в 1750 году шведским ботаником Карлом Линнеем.