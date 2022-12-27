В Минприроды России напомнили о первом юбилее национального парка в Карелии

Глава Минприроды страны отметил уникальное биологическое разнообразие в парке «Ладожские шхеры».
В Минприроды России напомнили о том, что национальному парку «Ладожские шхеры» исполнилось 5 лет. Парк был создан в 2017 году для сохранения наиболее ценных природно-ландшафтных комплексов и объектов побережья Северного Приладожья, имеющих исключительное природоохранное, историко-культурное и туристско-рекреационное значение.
«Острова Ладожского озера и прибрежные территории обладают уникальным растительным миром и самым высоким в Карелии уровнем биологического разнообразия. Здесь, в частности, обитает ладожская кольчатая нерпа — мы сохраняем её ареал», — отметил глава Минприроды России Александр Козлов.
Помимо значительной части популяции уникального эндемика — ладожской нерпы — в нацпарке имеется много скальных пород различного состава. Главная особенность парка — уникальный шхерный ландшафт на пресноводном водоеме, не имеющий аналогов в России и Европе.
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