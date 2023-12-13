Реклама

В Петрозаводске строится жилой комплекс «Флотилия» с потрясающими видами на Онежское озеро
13.12.2023 16:25
Госдума ввела выплату маткапитала только на детей с гражданством России по рождению
13.12.2023 20:30
Стало известно состояние девушки, выпавшей с восьмого этажа в Петрозаводске
Сегодня 09:34
Цены на отдых в популярной среди россиян стране рухнули вниз
13.12.2023 22:00

В Минпромторге РФ допустили запрет на упаковку объемом 900 мл и девять яиц

Новости. Экономика
12:02, 14 Декабря 2023
фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

Новости партнеров

В министерстве допустили введение запрета на уменьшенную упаковку для продуктов.

Минпромторг готов рассмотреть поправки в технический регламент «О безопасности пищевой продукции» в части обязательного использования стандартных упаковок весом в 200 граммов, 500 граммов, либо объемом 1 литр, 2 литра и так далее.

Речь идет о социально значимых продуктах — молоке, сахаре, подсолнечном масле, яйцах. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов. Он считает, что такую меру можно предложить для обсуждения коллегам из ЕАЭС — Евразийского экономического союза. 

«Изменения нужны для того, чтобы перестать вводить в заблуждение потребителей, это серьезный шаг к наведению порядка в фасовке, — пояснил Виктор Евтухов. — Уменьшение производителями массы и количества товара без снижения, а то и с увеличением стоимости называют шкринфляцией. Этот способ, конечно, помогает изготовителям снизить свои издержки. Однако всё это делается за счет злоупотребления доверием потребителя. Многие из нас обнаруживают „усыхание“ привычных продуктов и товаров уже дома. И у подавляющего большинства спросом пользуется как раз традиционно расфасованная продукция, а не ее уменьшенные варианты».

Евтухов заметил, что ГОСТ сегодня не является обязательным стандартом, производитель может продолжать выпускать продукцию по техническим условиям, фасуя ее как хочет.

Поэтому российский Минпромторг готово рассмотреть распространение этой инициативы — например, предложить в ЕАЭС внести соответствующие изменения в общий технический регламент о безопасности пищевой продукции. Этот документ обязателен к исполнению.

Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что правительство РФ ради снижения цен обнулит пошлины на поставки импортных яиц. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.12.2023, 15:15
Перевозчик возобновил продажу билетов в Хельсинки
08.12.2023, 22:00
Россиянам рассказали, почему нельзя заряжать смартфон в автомобиле
07.12.2023, 16:22
Известная торговая сеть закупила продукцию карельских производителей на 1 млрд рублей
07.12.2023, 12:21
Искореженные в страшной аварии машины полностью перекрыли федеральную трассу в Карелии
09.12.2023, 08:15
В Карелии за неделю сильно подорожали два популярнейших гарнира
12.12.2023, 11:36
Фотография крадущей солнце старухи заняла почетное место в российском конкурсе

Чтиво

16.11.2023 09:08
Без политики
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
По данным Минпромторга РФ, дефицит кадров в лесопромышленном комплексе составляет порядка 12 тысяч человек.
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.