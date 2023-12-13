В Минпромторге РФ допустили запрет на упаковку объемом 900 мл и девять яиц

В министерстве допустили введение запрета на уменьшенную упаковку для продуктов.

Минпромторг готов рассмотреть поправки в технический регламент «О безопасности пищевой продукции» в части обязательного использования стандартных упаковок весом в 200 граммов, 500 граммов, либо объемом 1 литр, 2 литра и так далее.



Речь идет о социально значимых продуктах — молоке, сахаре, подсолнечном масле, яйцах. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов. Он считает, что такую меру можно предложить для обсуждения коллегам из ЕАЭС — Евразийского экономического союза.



«Изменения нужны для того, чтобы перестать вводить в заблуждение потребителей, это серьезный шаг к наведению порядка в фасовке, — пояснил Виктор Евтухов. — Уменьшение производителями массы и количества товара без снижения, а то и с увеличением стоимости называют шкринфляцией. Этот способ, конечно, помогает изготовителям снизить свои издержки. Однако всё это делается за счет злоупотребления доверием потребителя. Многие из нас обнаруживают „усыхание“ привычных продуктов и товаров уже дома. И у подавляющего большинства спросом пользуется как раз традиционно расфасованная продукция, а не ее уменьшенные варианты».



Евтухов заметил, что ГОСТ сегодня не является обязательным стандартом, производитель может продолжать выпускать продукцию по техническим условиям, фасуя ее как хочет.



Поэтому российский Минпромторг готово рассмотреть распространение этой инициативы — например, предложить в ЕАЭС внести соответствующие изменения в общий технический регламент о безопасности пищевой продукции. Этот документ обязателен к исполнению.



Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что правительство РФ ради снижения цен обнулит пошлины на поставки импортных яиц.