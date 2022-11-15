В Минпросвещения России решили ввести единую школьную форму

Глава Минпросвещения Кравцов поддержал введение единой школьной формы.

Минпросвещения планирует ввести единую школьную форму, цитирует РБК выступление в Госдуме министра Сергея Кравцова.



Он перечислил важные направления работы Минпросвещения, по которым необходимо достичь взаимодействия с профильными комитетами Госдумы.



Помимо единой школьной формы, речь идет о дополнительном обеспечении статуса русского языка в качестве государственного и передаче школ на региональный уровень «с целью централизации управленческих механизмов и для повышения эффективности системы образования».



«Такой законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями, мы поддерживаем этот проект», — добавил министр.



Правила ношения школьной формы сейчас устанавливаются на региональном уровне. Соответствующий законопроект депутаты рассматривали в 2013 году.