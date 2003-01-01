В Минпросвещения заявили о рекордном интересе школьников к учебе в колледжах

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил о «рекордном интересе» школьников к колледжам в 2025 году.

Сейчас на программы среднего профессионального образования зачислены уже 1,3 млн. человек, рассказали в ведомстве.

—Сегодня мы наблюдаем рекордный интерес выпускников школ к системе среднего профессионального образования. Ребята обращают внимание на увеличение спроса среди работодателей на квалифицированных специалистов. Отрадно, что школьники осознают значимость инженеров, строителей, медицинских работников, учителей, специалистов в аграрном секторе и других профессионалов, благодаря которым наша страна успешно развивается,— заявил министр. Его слова приводит пресс-служба Минпросвещения.

Самые популярные специальности среди выпускников школ в этом году — «Программирование и IT-технологии», «Машиностроение и промышленное производство», «Строительство и архитектура», профессии медработника и преподавателя начальных классов. Также большим спросом пользуется сфера туризма и гостиничного бизнеса.

В 2025 году число заявлений на обучение по программам среднего профессионального образования увеличилось на 800 тыс. по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в Карелии в рамках приемной кампании 2025 года абитуриенты подали в колледжи и техникумы более 15 тысяч заявлений. Конкурс в среднем по республике составил 3,5 человека на место. Всего на первый курс учреждений СПО зачислено более пяти с половиной тысяч студентов. Особой популярностью у абитуриентов пользовались следующие направления: «Сварочное производство» — 15,5 человек на место, «Туризм и гостеприимство» — 14 человек на место, «Дизайн» — 14,2 человека на место.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому девятиклассники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно освоить рабочую профессию и подготовиться к пересдаче экзаменов.