В Минсельхозе Карелии рассказали, где местные компании выловили больше рыбы

Карельские рыбодобывающие компании в 2023 году выловили 91,9 тысячи тонн водных биологических ресурсов.

В Минсельхозе Карелии подвели итоги добычи водных биологических ресурсов за 2023 год.

Всего карельские рыбодобывающие компании за 9 месяцев выловили 91,9 тысячи тонн водных биологических ресурсов, или 103% к уровню соответствующего периода 2022 года.

Подавляюще большая часть рыбы - 89,5 тысячи тонн - пришлись на Баренцево море и Атлантический океан.

Самой распространенной добычей явилась путассу — 34,4 тысячи тонн, вылов трески и пикши составил 32,5 тысячи тонн.

На Белом море было добыто 0,36 тысячи тонн морской рыбы и 0,96 тысячи тонн водорослей, на внутренних водоемах — 1,1 тысячи тонн пресноводной рыбы, из которых почти половину составили корюшка и ряпушка.