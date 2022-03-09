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В Минсельхозе Карелии не видят оснований для закупки продовольствия впрок

Новости. Общество
14:00, 20 Марта 2022
фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

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Два высокопоставленных карельских чиновника встретились 16 марта с журналистами, чтобы убедить их в том, что продовольствия в стране хватит на всех, а рост цен на него не связан с событиями на Украине.

«Ажиотажный спрос приводит к картинкам пустых полок, — сказал министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов. — У меня есть информация по целому ряду субъектов федерации, где нет соли. Кто чем запасается — кто солью, кто сахаром. По-хорошему, если говорить о рисках, надо запасаться перцами — красными, желтыми, оранжевыми, если есть возможность их хранить или консервировать. Надо запасаться огурцами. Я сейчас не ерничаю, я сейчас говорю о тех позициях, где есть реальные риски изменения ценовой конъюнктуры. Запасаться сахаром? Ну, наверное, можно. Он — единственный продукт, который не имеет ограничений по сроку годности. Он хранится сколько угодно в условиях соблюдения влажностного режима. Все остальные продукты имеют ограниченные сроки годности, и запасаться ими более чем на срок годности, установленный на упаковке производителя, не имеет смысла».

Чем Карелия сама себя может обеспечить и в каких объемах, читайте здесь.

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