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В Минсельхозе Карелии обсудят формирование рыбоводного участка в Олонецком районе

Новости. Экономика
15:21, 01 Октября 2021
фото: © «Карельские рыбные заводы»

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Новое форелевое хозяйство планируется открыть на озере Лоянском.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии назначило на 18 октября заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. В повестку дня заседания включен вопрос о формировании лишь одного участка – на озере Лоянском в Олонецком районе.

Акватория озера входит в Михайловское сельского поселение. Республиканские власти ждут предложений от граждан, общественных объединений, фирм и индивидуальных предпринимателей до 15 октября. Заметим, что в нынешнем году в Карелии не удалось сформировать ни одного рыбоводного участка из-за крайне негативного отношения местных жителей к открытию новых форелевых ферм.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-10-01 16:28:53
Песец озеру..
Изя
2021-10-01 16:41:42
Off, а фигурант всё тот же :)
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