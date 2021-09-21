В Минсельхозе Карелии обсудят формирование рыбоводного участка в Олонецком районе

Новое форелевое хозяйство планируется открыть на озере Лоянском.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии назначило на 18 октября заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. В повестку дня заседания включен вопрос о формировании лишь одного участка – на озере Лоянском в Олонецком районе.

Акватория озера входит в Михайловское сельского поселение. Республиканские власти ждут предложений от граждан, общественных объединений, фирм и индивидуальных предпринимателей до 15 октября. Заметим, что в нынешнем году в Карелии не удалось сформировать ни одного рыбоводного участка из-за крайне негативного отношения местных жителей к открытию новых форелевых ферм.