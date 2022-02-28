890x80
Реклама
С праздником Масленицы!
28.02.2022 08:30
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
В Карелии вынесли приговор педофилу, 7 лет насиловавшему маленького ребенка 4
Сегодня 13:40

В Минсельхозе Карелии опровергли слухи, что молоко дорожает из-за санкций

Новости. Общество
20:45, 01 Марта 2022
фото: Pixabay

Новости партнеров

Производители сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов.

Жители республики рассказали в соцсетях о росте цен на молоко. Они предположили, что причина повышения стоимости «молочки» — введение западных санкций. Но эту информацию опровергли представители Министерства сельского и рыбного хозяйства РК, к которым ЦУР обратился за комментарием.

«Рост цен на хлеб и молочную продукцию в начале 2022 года — общероссийская тенденция, обусловленная увеличением стоимости сырья, упаковки, затрат на логистику, а также введением обязательной маркировки средствами идентификации молочной продукции. Он произошел еще до введения санкций против России. Закупочные цены на сырое молоко у карельских производителей не менялись», — рассказали в Минсельхозе.

В качестве доказательства был приведен официальный комментарий Минсельхоза России, опубликованный 31 января. По информации федерального министерства, несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении всего прошлого года динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции. Предприятия отрасли максимально сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности.

«Вместе с тем на фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей», — говорится в сообщении Минсельхоза России.

ЦУР Карелии продолжает работу по выявлению в СМИ и соцсетях республики фейковой и недостоверной информации.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
22.02.2022, 15:57
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса
22.02.2022, 14:01
Нападение на учителя в школе Петрозаводска попало на видео

Аналитика

Сегодня 14:39
Капитал
Карельскую тайгу ждут заборы и застройка 1
Новые поправки в Лесной кодекс РФ позволяют размещать на лесных участках объекты капитального и некапитального строительства, не связанные с созданием лесной инфраструктуры.
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 1
28.02.2022 13:39
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 12
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 6
21.02.2022 13:09
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»