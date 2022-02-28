В Минсельхозе Карелии опровергли слухи, что молоко дорожает из-за санкций

Производители сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов.

Жители республики рассказали в соцсетях о росте цен на молоко. Они предположили, что причина повышения стоимости «молочки» — введение западных санкций. Но эту информацию опровергли представители Министерства сельского и рыбного хозяйства РК, к которым ЦУР обратился за комментарием.

«Рост цен на хлеб и молочную продукцию в начале 2022 года — общероссийская тенденция, обусловленная увеличением стоимости сырья, упаковки, затрат на логистику, а также введением обязательной маркировки средствами идентификации молочной продукции. Он произошел еще до введения санкций против России. Закупочные цены на сырое молоко у карельских производителей не менялись», — рассказали в Минсельхозе.

В качестве доказательства был приведен официальный комментарий Минсельхоза России, опубликованный 31 января. По информации федерального министерства, несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении всего прошлого года динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции. Предприятия отрасли максимально сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности.

«Вместе с тем на фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей», — говорится в сообщении Минсельхоза России.

ЦУР Карелии продолжает работу по выявлению в СМИ и соцсетях республики фейковой и недостоверной информации.