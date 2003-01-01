Напомним , в настоящий момент в некоторых рыбоводных хозяйствах, расположенных в Ладожском озере на территории республики Карелия, наблюдается повышенная гибель форели в садках. Причиной тому послужила установившаяся в июле аномально жаркая, солнечная погода, которая привела к экстремальному прогреву воды и снижению содержания растворенного кислорода.

Однако, в связи с публикацией Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия направило обращение в адрес Североморского межрегионального управления Россельхознадзора по вопросу проведения проверочных мероприятий. Кроме того, Министерство обратилось ко всем форелеводческим хозяйствам Республики Карелия по вопросу неукоснительного соблюдения действующих норм и правил утилизации отходов аквакультуры.

— По имеющимся данным, на территории населенного пункта находится силосная траншея из бетонных блоков, в которой утилизирована форель одного из рыбоводных хозяйств Карелии. Поскольку траншея бетонирована, ущерб почвенному покрову не нанесен, — уточнили в ведомстве.

В минувшие выходные в социальной сети появилась информация о стихийной свалке форели рядом с деревней Коринойя в Питкярантском районе. Автор видео предполагает, что тухлую рыбу сбрасывали в старую силосную яму. На критику ответили в Минсельхозе Карелии.

В Минсельхозе Карелии ответили на жалобы жителей по поводу свалки мертвой форели в Приладожье

В Минздраве ответили на жалобы жителей Пудожского района по поводу состояния одного из ФАПов

Ливневые дожди с грозами и до +25 ℃ прогнозируют в Карелии 11 августа

ЧП в Сегеже: рабочий упал с лесов во время ремонта школы

Стало известно состояние рабочего, который упал с лесов во время ремонта школы в Сегеже

Предприимчивый кондопожанин обогатился на 10 тысяч рублей после похода в алкомаркет

Родные пропавших из Апатитов туристов рассказали, где могут быть их близкие

Экспорт древесины из Карелии в ОАЭ и Египет вырос более чем на 80%

«Лето продолжается»: в Карелии пройдут дожди с грозами и потеплеет до +25℃

В Минсельхозе Карелии ответили на жалобы жителей по поводу свалки мертвой форели в Приладожье

Сборщики ягод могут заработать в Карелии до 750 тысяч рублей

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.