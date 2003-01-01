В Минсельхозе Карелии ответили на жалобы жителей по поводу свалки мертвой форели в Приладожье

В Минсельхозе Карелии прокомметировали информацию о нарушениях утилизации рыбы в Питкярантском районе.
В минувшие выходные в социальной сети появилась информация о стихийной свалке форели рядом с деревней Коринойя в Питкярантском районе. Автор видео предполагает, что тухлую рыбу сбрасывали в старую силосную яму. На критику ответили в Минсельхозе Карелии.
— По имеющимся данным, на территории населенного пункта находится силосная траншея из бетонных блоков, в которой утилизирована форель одного из рыбоводных хозяйств Карелии. Поскольку траншея бетонирована, ущерб почвенному покрову не нанесен, — уточнили в ведомстве.
Однако, в связи с публикацией Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия направило обращение в адрес Североморского межрегионального управления Россельхознадзора по вопросу проведения проверочных мероприятий. Кроме того, Министерство обратилось ко всем форелеводческим хозяйствам Республики Карелия по вопросу неукоснительного соблюдения действующих норм и правил утилизации отходов аквакультуры.
Напомним, в настоящий момент в некоторых рыбоводных хозяйствах, расположенных в Ладожском озере на территории республики Карелия, наблюдается повышенная гибель форели в садках. Причиной тому послужила установившаяся в июле аномально жаркая, солнечная погода, которая привела к экстремальному прогреву воды и снижению содержания растворенного кислорода.