В парламенте рассказали, хватает ли сырья карельским молокозаводам

Хватает ли на самом деле сырья, почему часть его уходит в другие регионы, и что не так с переработкой молочной продукции в Карелии
Актуальный вопрос сбыта и переработки сырого молока карельских предприятий обсудили на заседании Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии парламента Карелии 15 сентября.
Перед депутатами выступил исполняющий обязанности министра сельского и рыбного хозяйства республики Андрей Квасников. Он сразу опроверг информацию о том, что в Карелии есть некий дефицит сырого молока, а совхозы якобы предпочитают отправлять сырье в другие регионы, игнорируя интересы местных переработчиков.
О том, что на самом деле происходит в молочном бизнесе, читайте в нашем материале.
