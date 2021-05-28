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В Минсельхозе России не ожидают дефицита яиц

Новости. Экономика
20:30, 28 Мая 2021
фото: © pixabay.com

Чиновники министерства прокомментировали сообщения о возможной нехватке на рынке птицеводческой продукции.

Поводом для комментариев послужило заявление заместителя генерального директора «Росптицесоюза» Елены Степановой о том, что производители пищевого яйца в последние недели столкнулись с резким падением закупочных цен: себестоимость составляет не менее 50 рублей за десяток, но ретейлеры берут их по 30-35 рублей. По мнению Степановой, дальнейшее снижение может спровоцировать нехватку товара.

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Как пишет РИА «Новости», в Минсельхозе России ситуацию на рынке птицеводческой продукции считают стабильной и не видят предпосылок для дефицита яиц. В министерстве пояснили, что благодаря принятому комплексу мер поддержки отрасли произошло значительное снижение цен после их активного роста в начале нынешнего года. Так, по состоянию на 26 мая стоимость яиц первой категории за месяц упала на 19,5%, второй категории – на 10,9%.

«Одной из причин такой динамики стало замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры (фуражная пшеница, ячмень, кукуруза), а также подсолнечный шрот, являющиеся основными компонентами кормов. Кроме того, в весенне-летний период цены производителей на яйца снижаются под действием сезонного фактора – уменьшаются затраты на тепло, электроэнергию и другие составляющие себестоимости», – цитирует РИА «Новости» объяснение Минсельхоза РФ.

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