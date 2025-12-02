В Минсоцзащите сформировали новое управление, отвечающее за координацию помощи участникам СВО и их семьям

Направления работы Управления и меры поддержки участников СВО обсудили в эфире «ЦУР объясняет».

По поручению Главы Карелии с 1 августа 2025 года в республике создано Управление по координации помощи защитникам Отечества. Подразделение работает в составе Министерства социальной защиты Карелии и занимается координацией поддержки участников специальной военной операции и их семей. Об этом рассказала начальник Управления Марианна Егорова в прямом эфире «ЦУР объясняет».

«Основные задачи Управления — выявление потребностей семей военнослужащих, взаимодействие с органами власти и организациями, а также работа Межведомственной комиссии, которая оперативно рассматривает вопросы социальной поддержки и помощи ветеранам боевых действий», — рассказала Марианна Егорова.

В Карелии действует комплекс мер помощи участникам СВО. Ветераны боевых действий получают компенсацию 50% расходов на оплату жилья и капитальный ремонт. На региональном уровне действует освобождение от транспортного налога для владельцев автомобилей мощностью до 150 л. с. Также предусмотрены меры поддержки для семей мобилизованных граждан и участников СВО, включая бесплатное питание школьников, социальные контракты, материальную помощь на газификацию жилья и бесплатное посещение киносеансов в кинотеатре «Премьер».

Семьи участников СВО освобождаются от платы за обучение в учреждениях дополнительного образования, посещение детсадов и обучение в колледжах. Для студентов до 23 лет предусмотрено бесплатное двухразовое питание. Дети участников операции получают путёвки в лагеря отдыха, а учреждения культуры открывают для них бесплатный доступ на платные мероприятия.

Кроме того, участникам СВО и их семьям предоставляется финансовая поддержка при создании собственного дела — 400 тыс. рублей для военнослужащих и 300 тыс. для членов семей. В сфере здравоохранения действует система сопровождения, медицинская реабилитация и психологическая помощь.

«Отдельная мера — единовременная выплата 50 тыс. рублей детям мобилизованных и беременным супругам при сроке беременности от 22 недель. Для семей погибших предусмотрены ежемесячные выплаты детям, материальная помощь из резервного фонда, санаторно-курортное лечение и предоставление земельных участков», — добавила начальник Управления.

Информация о мерах поддержки доступна на портале госуслуг в специальном разделе, а также в официальном паблике Минсоцзащиты Карелии. Кроме того, консультации предоставляются через официальный аккаунт Марианны Егоровой во «ВКонтакте», а после 5 декабря и по номеру 8-800-1000001.