В Минсоцзащиты Карелии похвастались новой посудой для психоневрологического интерната

Новая посуда добавляет не только эстетическое удовольствие, но и помогает поддерживать высокие стандарты гигиены, отметила в соцсети министр соцзащиты.

Интернат «Черемушки» приобрел новую современную посуду для подопечных.



Обновленные наборы посуды учреждение социального обслуживания купило для комфортной атмосферы, сообщила в соцсети министр социальной защиты республики Ольга Соколова.



«Замечу, что создание уютной обстановки и внимание к деталям важны. Новая посуда добавляет не только эстетическое удовольствие, но и помогает поддерживать высокие стандарты гигиены и качества обслуживания», - заявила министр.



По ее словам, работа по улучшению условий пребывания в интернате будет продолжена.