В Минсоцзащиты Карелии рассказали о едином пособии для детей и беременных женщин

Глава Минсоцзащиты республики Ольга Соколова напомнила об изменениях, вступивших в силу в 2023 году.

Руководитель министерства социальной защиты Республики Карелия Ольга Соколова сообщила о нововведении, начинающим действовать в 2023 году. Теперь семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины будут получать единое пособие, объединившее существующие выплаты: беременной женщине при постановке на учет до 12 недель, на первого ребенка до 3 лет; на третьего или последующих детей до 3 лет по региональным правилам, на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

«Получить пособие могут беременные женщины и семьи с детьми, у которыхсреднедушевой доход не более прожиточного минимума на душу населения в регионе, имущество членов семьи — не больше установленного перечня, у взрослых членов семьи был доход или объективные причины его отсутствия, — рассказала глава Минсоцзащиты. — Размер пособия зависит от нуждаемости семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе».

Рассматривать заявления на единое пособие начнут с 9 января 2023 года. При этом в обязательном порядке можно не обращаться и получать в 2023 году ранее назначенное пособие на детей, сообщила Ольга Соколова.