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В Минсоцзащиты рассказали, планируется ли ремонт психоневрологического интерната в Медвежьегорске

Новости. Общество
17:45, 02 Июля 2025
фото: © Инна Болучевская / VK

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В Минсоцзащиты Карелии критику признали частично и рассказали, когда планируют отремонтировать Психоневрологический интернат в Медвежьегорске.

В учреждении прокомментировали критику в адрес интерната. Ранее депутат Заксобрания Инна Болучевская рассказала, что капитального ремонта в зданиях интерната (их два — 1969 и 1980 годов постройки) не было никогда. На своей странице в ВК она опубликовала фотографии учреждения, сделанные в коридорах, душевых и туалетах.

«С проблемами и сотрудники, и проживающие сталкиваются ежедневно: нехватка персонала, неработающие лифты и противопожарная сигнализация, по 7 человек, проживающих в одном помещении, жалобы на плохое питание (отсутствие диетсестры, по имеющейся информации вопросом составления меню занимаются экономисты)», — рассказала депутат.

На информацию отреагировали СМИ, а на их материалы  Следком Карелии, в ведомстве начали проверку, которую на контроль взял Александр Бастрыкин. Ссылаясь на СМИ, в Следкоме России уточнили, что одно из зданий «находится в аварийном состоянии: разрушается кирпичная кладка стен, изношены инженерные системы, неисправны лифтовое оборудование и система противопожарной безопасности, в помещениях из-за сырости распространилась плесень и осыпается штукатурка».

«Столица на Онего» обратилась за комментарием в Минсоцзащиты республики. В ведомстве критику признали, но отметили, что аварийным здание не является. Оно работает, и в меру возможностей ремонтируются отдельные помещения. В прошлом году, к примеру, душевая в первом корпусе, частично кухня и фойе.

«Конечно, вся сеть наших учреждений, я имею ввиду дома-интернаты (их шесть в Карелии), требуют ремонта и улучшения условий для проживающих. К сожалению, в нашей отрасли на протяжении последних 20 лет не было программ таких мощных, как, допустим, по ремонту школ, детских садов, поликлиник. Мы очень рады за наших коллег, что на уровне федерации такие программы реализуются. И мы, конечно же, неоднократно с нашими коллегами из Минтруда России на эту тему общались, и направляли заявки на предмет того, чтобы тоже была разработана и реализована программа по модернизации учреждений социального ослуживания в нашей стране. Потому что, конечно, недостаточно средств бюджета на ремонты. Я думаю, что и во многих других субъектах такая же картина», — отметил первый заместитель министра социальной защиты Карелии Иван Скрынников.

В прошлом году правительство России изменило условия предоставления субсидий по госпрограмме «Социальная поддержка граждан». Теперь регионы смогут получать федеральные деньги не только на строительство и реконструкцию домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, но и на проведение капитального ремонта в таких учреждениях.

Из бюджета Карелии уже выделены средства на подготовку проектной документации на комплексный капремонт 2-го корпуса Медвежьегорского и одного из корпусов Ладвинского интернатов. Завершить эту работу хотят к лету будущего года. После чего направят заявку на федеральную субсидию. Это в планах, но точные сроки капермонта пока даже спрогнозировать сложно. Ясно, что сумма внушительная, и самостоятельно республике не справиться с этой задачей. 

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