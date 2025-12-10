В Минспросвещения России назвали даты проведения школьных выпускных в 2026 году

Соответствующие рекомендации ведомство направило во все регионы страны.
В 2026 году последние звонки для учащихся 9-х и 11-х классов пройдут 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня. Такое решение приняли в Министерстве просвещения России.
— В программу [мероприятий] в образовательных организациях предлагается включить церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна Российской Федерации, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград и участников СВО, — добавили в ведомстве.
В дни проведения праздников школы будут обязаны обеспечить безопасность выпусников и их родителей, а также создать комфортные условия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2026 год. Согласно графику, основной период начнётся 1 июня.