В Минстрое Карелии анонсировали встречи с жителями Прионежья, пострадавшими от отключений света

На следующей неделе представители министерства и компании ПСК встретятся с жителями Чалны и Ужесельги.

Как на своей странице в социальной сети написал министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов, на следующей неделе пройдут встречи с жителями Прионежского района по вопросам стабильности электроснабжения.



17 января, в 18.00, чиновники и энергетики из «Прионежской сетевой компании» встретятся с жителями Ужесельги. Встреча пройдет в районе дома № 32 по улице Центральная, возле центральной скважины.



18 января, в 18.00, в Доме культуры поселка Чална на улице Гусева, 20 состоится встреча с жителями поселка.



«Прошу жителей Чалны и Ужесельги заранее подготовить вопросы для обсуждения, касающиеся организации электроснабжения, и направить их мне в личные сообщения до конца дня 15 января», — написал министр.



Встречу с жителями Заозерья и Ялгубы должны провести на неделе, которая начнется 22 января. Точное время и место власти сообщат дополнительно.



Напомним, несколько поселков Прионежья во время аномальных холодов часами оставались без света.