В Минстрое Карелии назвали сроки газификации коттеджных поселков Прионежья

Так, на 2024-2025 годы запланировано строительство сетей в деревне Бесовец с подключением окрестных коттеджных поселков.

В министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Карелии назвали сроки появления природного газа в коттеджных поселках в окрестностях деревни Бесовец Прионежского района.



С 2024 по 2025 год запланировано строительство межпоселкового газопровода до деревни Бесовец через Чалну, Виданы, Падозеро, Кутижму, Сямозеро и Эссойлу.



В эти же сроки должны построить газораспределительные сети в самой деревне Бесовец. В этом проекте прописана техническая возможность газификации окрестных коттеджных поселков.



Также в министерстве отметили, что для подключения к сетям власти Прионежского района должны включить эти поселки в границы указанной деревни.