В Минстрое Карелии назвали сроки газификации коттеджных поселков Прионежья

Так, на 2024-2025 годы запланировано строительство сетей в деревне Бесовец с подключением окрестных коттеджных поселков.
В министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Карелии назвали сроки появления природного газа в коттеджных поселках в окрестностях деревни Бесовец Прионежского района.
С 2024 по 2025 год запланировано строительство межпоселкового газопровода до деревни Бесовец через Чалну, Виданы, Падозеро, Кутижму, Сямозеро и Эссойлу.
В эти же сроки должны построить газораспределительные сети в самой деревне Бесовец. В этом проекте прописана техническая возможность газификации окрестных коттеджных поселков.
Также в министерстве отметили, что для подключения к сетям власти Прионежского района должны включить эти поселки в границы указанной деревни.
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