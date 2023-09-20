В Минстрое Карелии отчитались о запасах топлива к предстоящей зиме

Пока ни по одному из видов топлива не удалось достичь стопроцентных результатов.

По данным правительства Карелии к 20 сентября, к предстоящему отопительному сезону от общего нормативного запаса топлива

заготовили:



59,4% угля;



74,1% мазута;



60,8% дров;



31,6% щепы;



24,6% дизельного топлива.



В республике к зиме подготовлены все 287 котельных, 1811,4 километра однотрубных тепловых сетей (100%), 1 412,7 километра водопроводных сетей (100%) и 19 120 километров электросетей.



Напомним, пока отопительный сезон в Карелии не начат.



