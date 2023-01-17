В Минстрое Карелии рассказали, как наказывают неплательщиков по коммунальным счетам

Злостные должники по «коммуналке» рискуют оказаться в суде, сообщили в Минстрое Карелии.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети прокомментировал информацию СМИ о многомиллионных долгах потребителей тепла перед компанией ГУП «КарелКоммунЭнерго».



«Фактические данные свидетельствуют о том, что подавляющее число потребителей вносит плату за коммунальные услуги своевременно и без нарушений, - заявил министр. - Так, текущий уровень собираемости составляет: за электричество – 99,7%, тепло – 98,5%, воду – 95,9%».



По его словам, с 2019 года уровень собираемости платы за тепло в ресурсоснабжающей организации ГУП «КарелКоммунЭнерго» вырос на 7%, и достиг 91%.



«Но и эти 9% процентов недосборов - серьезный негативный фактор, потому что оплата ЖКХ – ключевое условие надежности поставки коммунальных услуг», - отметил Россыпнов.



По его словам, в отношении должников принимаются предусмотренные законом меры: вся задолженность за тепло рассматривается в судах, просрочка долга влечет начисление пеней, а в отдельных случаях - также расторжение договоров найма.



«Также отмечу, что в Карелии действуют меры поддержки незащищенных категорий граждан, в том числе в сфере ЖКХ. О них информировало Министерство социальной защиты», - пояснил министр.



В заключение он подчеркнул: никаких резких сбоев не случилось, система жилищно-коммунального хозяйства работает и в этом году её ожидает серьезная модернизация, «о чем я расскажу в отдельно», добавил Виктор Россыпнов.



Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что теплососнабжающая организация «КарелКоммунЭнерго» столкнулась с проблемой нехватки средств.



На своей странице в соцсетях ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» сообщает, что жители перестали платить по счетам.

«При осуществлении деятельности по теплоснабжению районов Карелии ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» сталкивается с проблемой недопоступления средств в связи с нарушением абонентами сроков оплаты начисленных платежей», - сообщается в паблике предприятия.

По информации поставщиков тепла, общая сумма просроченной задолженности на 1 января 2023 года составляет более 450 млн рублей.