В Минстрое Карелии рассказали, какая температура должна быть в квартирах

В большинстве районов республики завершен отопительный сезон.

В настоящее время отопительный период в жилом фонде официально завершен в 12 районах Карелии, а также в Петрозаводске. В связи с установившейся повышенной температурой воздуха соответствующие приказы подписаны в министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

Принято решение об отключении отопления в домах жителей Лахденпохского, Питкярантского, Сортавальского, Олонецкого, Пряжинского, Прионежского, Суоярвского, Пудожского, Кондопожского, Медвежьегорского районов, а также в Костомукше и Петрозаводске с 12-13 мая 2018 года.

Как сообщили в Минстрое, в случае, если температура воздуха в квартире превышает нормативную (22 градуса), населению необходимо обращаться в управляющую компанию для того, чтобы были проведены работы по отключению либо по регулировке температуры в тех районах республики, где отопительный сезон продолжается.