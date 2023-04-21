В Минстрое Карелии рассказали о состоянии жилья для обманутых дольщиков (ФОТО)

Строительство домов для обманутых дольщиков близится к завершению, сообщил в соцсети министр строительства Карелии.

По словам главы республиканского Минстроя, в Новом Сайнаволоке генподрядчик «Строительное предприятие №1» приступил к отделке трехэтажного дома, построенного вместо здания, брошенного прежним недобросовестным застройщиком.



Параллельно идет подключение инженерных сетей, сообщил в соцсети министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов.



«Рассчитываем завершить строительство в третьем квартале и до конца года ввести дом в эксплуатацию, чтобы 28 дольщиков смогли въехать в долгожданное жилье», - отметил министр.



По его словам, 12-квартирный дом на улице Паустовского в Петрозаводске не был введен в эксплуатацию из-за многочисленных ошибок, допущенных при строительстве в части устройства кровли, сетей, не были сделаны фасад и благоустройство.



Сейчас компания «Юник» устраняет эти недостатки и до конца четвертого квартала дом получит официальный статус и будет введен в эксплуатацию.



«Таким образом, как я ранее и говорил, в этом году права всех обманутых дольщиков будут восстановлены», - заявил Россыпнов.



Он напомнил, всего в Карелии от действий недобросовестных застройщиков в прошлые годы пострадали более 130 дольщиков. Права 86 человек уже восстановлены путем выплаты денежной компенсации. Два дома решили достроить.



