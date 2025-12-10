В Минтрансе Карелии рассказали, когда пройдут ходовые испытания парома в Панозеро

Спустить паром на воду планируют до конца года, заверили жителей в Минтрансе Карелии.

Проект по запуску паромной переправы затянулся в Кемском районе. Чиновники должны были сдать объект еще летом прошлого года, в итоге сроки перенесли на август этого года, но работы не завершены до сих пор.

Как рассказали в ведомстве, 1 апреля текущего года КУ РК «Управтодор РК» был заключен государственный контракт с индивидуальным предпринимателем. Были выполнены работы по дооборудованию парома и мероприятия по подготовке судна к спуску на воду. Сами испытания планируют провести в декабре.

— 8 декабря 2025 года заключен договор с Российским классификационным обществом, в рамках которого в декабре т.г. будет осуществлено предъявление работ представителю указанного общества по идентификации корпуса судна, также в декабре 2025 года планируется спуск судна на воду с проведением ходовых испытаний, и до конца декабря этого года планируется получение документов необходимых для регистрации судна в государственном судовом реестре, — говорится в сообщении ведомства.

После чего будет направлено обращение в соответствующую инстанцию о включении судна в государственный судовой реестр. НО и на этом история не заканчивается. Чтобы запустить паром, необходимо привести в порядок дорожную инфраструктуру. Сейчас разрабатывается документация по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к п. Панозеро» в части обустройства переправы через реку Кемь. Завершение работ запланировано на второй квартал следующего года, после чего будут определены сроки выполнения строительно-монтажных работ.

То есть точной даты начала работы паромной переправы пока нет. Напомним, объект очень важен для жителей. Благодаря ему они получат транспортное сообщение с большой землей даже в теплое время года, поскольку часть домов расположена на острове.