В Минтрансе Карелии рассказали, когда завершат работы на дороге «Видлица — Верхняя Видлица»

Ремонт близится к завершению.

К финалу подходят работы на автодороге «Видлица — Верхняя Видлица» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказали в паблике Минтранса Карелии 28 сентября.



«Более чем на 90% выполнены работы на автодороге „Видлица — Верхняя Видлица“, ее протяженность составляет более 4,5 километров, проходит по территории Олонецкого района и обеспечивает комфортное транспортное сообщение между селом Видлица и деревней Верхняя Видлица в Северном Приладожье», — написали в источнике.



По словам Ирины Степановой, советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Видлицкой средней общеобразовательной школы, дорога, по которой пролегает маршрут школьного автобуса до Верхней Видлицы, обрела новую жизнь: теперь здесь новая асфальтовая лента, соединяющая деревни Видлицкого сельского поселения с трассой Петрозаводск — Сортавала.



Работы стартовали в июле, подрядчиком выступило «Кондопожское ДРСУ». Работы планируется завершить в ноябре текущего года — осталось установить дорожные знаки, сигнальные столбики и нанести разметку, подчеркнули в группе.