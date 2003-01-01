В Минтрансе Карелии рассказали о степени готовности дороги «Ладва-Ветка – Таржеполь»

Напомним, работы на объекте начались осенью 2024 года и проходят строго по графику. За это время подрядчик - ООО «Кондопожское ДРСУ» - выполнил мероприятия: устройство слоёв щебёночно-песчаной смеси, замена водопропускных труб, установка барьерного ограждения для повышения безопасности движения. В посёлке Ладва-Ветка полностью обновили дорожное покрытие.

Ремонт этой автодороги имеет высокую социальную значимость. Дорога соединяет населённые пункты Ладва-Ветка и Таржеполь, являясь важным транспортным коридором для местных жителей, школьников, медицинских работников и предпринимателей. До начала ремонта она была в неудовлетворительном состоянии — жители неоднократно обращали внимание на глубокие ямы, затруднённое движение в весенне-осеннюю распутицу, особенно в темное время суток.

— Все основные работы, включая устройство нового покрытия дорожной одежды, выполнены в полном объеме. В настоящее время ведутся финальные мероприятия — планировка откосов и устройство кюветов, — говорится в сообщении.

На 96% выполнен ремонт автомобильной дороги «Ладва-Ветка — Таржеполь». Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», напомнили в Минтрансе Карелии.

