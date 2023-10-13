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В Минтрансе Карелии рассказали о целой династии дорожников

Новости. Общество
15:35, 15 Октября 2023
фото: © Скриншот с видео: Минтранс Карелии / ВК

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Пять членов замечательной семьи Жадановских посвятили себя дорожной отрасли.

О династии в дорожном строительстве — замечательной семье Жадановских — рассказали в Минтрансе Карелии.

Сразу 5 членов этой семьи посвятили себя дорожной отрасли. Все они трудились и трудятся в Карелии. Так, в Управлении автодорог работает Ольга Михайловна Жадановская.



Первопроходцем славной династии в дорожной отрасли стал глава семейства свекор Ольги Михайловны — Жадановский Игорь Семенович. Он работает в АО «ВАД». Игорь Семенович неоднократно был отмечен правительством Карелии за вклад в развитие дорожной отрасли, имеет звание «Человек года», а также был награжден почетной грамотой Президента России за вклад в строительство федеральной трассы Таврида, кроме того, Минтранс РФ вручил ему медаль «За развитие транспортной системы Крыма».



Вместе с Игорем Семеновичем в дорожной отрасли с 1997 года работает его родной брат Борис Семенович Жадановский. Борис Семенович тоже имеет награды правительства республики, является почетным работником дорожной отрасли Карелии, дважды становился Лауреатом года, был отмечен благодарностью Минтранса РФ.

В ОА «ВАД» с 2011 года трудится и родной брат мужа Ольги Михайловны, его заслуги неоднократно отмечало руководство предприятия.

Сама Ольга Михайловна работает в Управлении автодорог Карелии с 2007 года, сейчас занимает должность начальника отдела имущественных отношений. За ее плечами тоже много наград, а также заслуг, и одна из них — передача дорог в федеральную собственность, например, таких, как Лоухи-Суоперя.

Работает в дорожной отрасли, а именно в АО «ВАД», и супруг Ольги Михайловны — Жадановский Илья Игоревич. Познакомилась пара в школьные годы, вместе учились в ПетрГУ, она получила специальность «инженер лесного хозяйства», он — «инженер путей сообщения и аэродромов».

«Коллектив — основная удерживающая сила в работе, а когда в семье работают близкие, это вдвойне приятнее, поскольку есть единомышленники», — рассказывает Ольга Михайловна.

В Минтрансе республики поблагодарили семью Жадановских за вклад в развитие дорожной отрасли.

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