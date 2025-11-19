В Минтрансе Карелии рассказали, смогут ли ускорить строительство моста в Приладожье

Жители Приладожья просят ускорить строительство моста на остров Риеккалансаари в городе Сортавала. Официально работы должны начать в 2028 году.
Три года — слишком долгий срок, считают люди. Это единственный понтонный мост, соединяющий остров с материковой частью, и он находится в ненадлежащем состоянии: конструкции разрушаются, пешеходная часть накренилась. Напомним, в надежде переломить ситуацию жители пригласили телевизионщиков с Москвы и показали, что взобраться на мост с коляской проблематично и опасно. Тежело это сделать и пожилым людям.
Сегодня сотрудники Минтранса сообщили, что ускорить работы не представляется возможным. Они напомнили, что за счёт субсидии из Дорожного фонда Карелии была разработана проектная документация по данному объекту, получено положительное госзаключение экспертизы.
— Проектом предусматриваются работы по приведению в нормативное состояние участков дорожного полотна протяженностью 200 метров как по улице Промышленная, так и по улице Никольская п. Красная горка (подходы к мосту). Учитывая значительную стоимость работ (1,3 млрд. рублей), обеспечить строительство мостового перехода по ул. Промышленная в г. Сортавала через пролив Ворссунсалми на остров Риеккалансаари взамен существующего наплавного понтонного моста без привлечения средств из федерального бюджета не представляется возможным. В соответствии с распоряжением Правительства РФ реализация проекта предусмотрена на 2028 год, — рассказали в ведомсте.
Правительство Карелии обращалось в Минтранс России по возможности переноса срока строительства моста на более ранний срок. Как ответили в ведомстве, это будет возможно лишь при условии увеличения федерального дорожного фонда.
Добавим, что остров Риеккалансаари примыкает к материковой части в самом городе Сортавала и соединен единственным мостом. На острове находятся поселки Красная Горка, Ламберг, Оявойс, Токкарлахти, Рантуэ, Заречье, Нукутталахти. Ранее скандальным мостом в Сортавальском округе занялся Следком России