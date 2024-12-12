В Минтрансе назвали количество техники, убирающей снег на дорогах Карелии

Обрушившийся на республику снегопад заставил вывести на дороги максимум техники.

Снегопад, которая обрушился на Карелию сегодня, 15 декабря, заставил задействовать всю спецтехнику на региональных трассах республики. Об этом сообщили в карельском Минтрансе.

«В общей сложности в работе участвует более 100 единиц специализированной техники — комбинированные дорожные машины (КДМ), автогрейдеры, прицепные грейдеры, роторные снегоочистители, трактора с навесным оборудованием», — уточнили в министерстве.

В Минтрансе настоятельно рекомендовали водителям быть особенно внимательными и осторожными на дорогах и учитывать сложные метеорологические условия, а также напомнили о телефоне КУ РК «Управтодор РК» для оперативного реагирования по вопросам содержания региональных дорог: (8142) 599989 круглосуточно.