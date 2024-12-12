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В Минтрансе назвали количество техники, убирающей снег на дорогах Карелии

Новости. Благоустройство
14:20, 15 Декабря 2024
фото: Минтранс Карелии

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Обрушившийся на республику снегопад заставил вывести на дороги максимум техники.

Снегопад, которая обрушился на Карелию сегодня, 15 декабря, заставил задействовать всю спецтехнику на региональных трассах республики. Об этом сообщили в карельском Минтрансе.

«В общей сложности в работе участвует более 100 единиц специализированной техники — комбинированные дорожные машины (КДМ), автогрейдеры, прицепные грейдеры, роторные снегоочистители, трактора с навесным оборудованием», — уточнили в министерстве.

В Минтрансе настоятельно рекомендовали водителям быть особенно внимательными и осторожными на дорогах и учитывать сложные метеорологические условия, а также напомнили о телефоне КУ РК «Управтодор РК» для оперативного реагирования по вопросам содержания региональных дорог: (8142) 599989 круглосуточно.

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