В Минтрансе показали, как будет выглядеть мост на Мерецкова после реконструкции

В частности, переправу собираются оснастить подсветкой, обустроить велосипедные дорожки.

Как заявили в республиканском Минтрансе, совсем скоро должен определиться подрядчик по реконструкции моста на улице Мерецкова в Петрозаводске.



«Мост имеет большое значение для Петрозаводска, соединяет районы города. Он был построен в 1963 году, а с 2017 года был признан аварийным, транспортное сообщение на сегодняшний день осуществляется, однако общественный транспорт не ходит», — заявили в пресс-службе министерства.



По данным Минтранса, подрядчику предстоит:



— демонтировать старый мост;



— переустроить ливневую канализацию;



— сохранить троллейбусную контактную сеть;



— благоустроить территорию вокруг.



«Мост будет шире, современнее, иметь большой срок службы, — отмечается в пресс-релизе. — Общая ширина ширина после реконструкции составит 28 метров, длина — 151 метр».



Ширина проезжей части будет составлять 16 метров и включать в себя две полосы движения в каждом направлении.



Тротуары шириной три метра на мосту предусмотрены с обеих сторон от проезжей части. Кроме того, по проекту предусмотрены велосипедные дорожки с обеих сторон моста шириной по 1,5 метра каждая.



«Подсветка сделает мост одной из визитных карточек столицы, в разы увеличится его грузоподъемность и пропускная способность», — заверили чиновники.







Напомним, конкурс по выбору подрядчика пройдет 12 января.

Начальная цена контракта - 2 151 578 102 рубля. Указана дата окончания ремонта - он должен быть завершен до 30 августа 2026 года.