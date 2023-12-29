В Минтрансе показали, как будет выглядеть мост на Мерецкова после реконструкции

В частности, переправу собираются оснастить подсветкой, обустроить велосипедные дорожки.
Как заявили в республиканском Минтрансе, совсем скоро должен определиться подрядчик по реконструкции моста на улице Мерецкова в Петрозаводске.
«Мост имеет большое значение для Петрозаводска, соединяет районы города. Он был построен в 1963 году, а с 2017 года был признан аварийным, транспортное сообщение на сегодняшний день осуществляется, однако общественный транспорт не ходит», — заявили в пресс-службе министерства.
По данным Минтранса, подрядчику предстоит:
— демонтировать старый мост;
— переустроить ливневую канализацию;
— сохранить троллейбусную контактную сеть;
— благоустроить территорию вокруг.
«Мост будет шире, современнее, иметь большой срок службы, — отмечается в пресс-релизе. — Общая ширина ширина после реконструкции составит 28 метров, длина — 151 метр».
Ширина проезжей части будет составлять 16 метров и включать в себя две полосы движения в каждом направлении.
Тротуары шириной три метра на мосту предусмотрены с обеих сторон от проезжей части. Кроме того, по проекту предусмотрены велосипедные дорожки с обеих сторон моста шириной по 1,5 метра каждая.
«Подсветка сделает мост одной из визитных карточек столицы, в разы увеличится его грузоподъемность и пропускная способность», — заверили чиновники.
Напомним, конкурс по выбору подрядчика пройдет 12 января.
Начальная цена контракта - 2 151 578 102 рубля. Указана дата окончания ремонта - он должен быть завершен до 30 августа 2026 года.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание