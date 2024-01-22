В Минтрансе рассказали, чем посыпают дороги в Карелии

Специалист раскрыл, какие два основных компонента применяются на дорогах региона.

Специалист Минтранса Карелии Иван Ильин, ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела КУ «Управтодор РК», рассказал, какие противогололедные материалы используются на региональных дорогах в республике.

По его словам, дороги посыпают песчано-соляной смесью, которая состоит из двух компонентов — просеянного карьерного песка и технической соли (хлорида натрия).

При этом для обработки тротуаров используется смесь с минимальным добавлением соли — до 5%, а проезжая часть обрабатывается смесью с содержанием соли от 10 до 30%.

Как уточнил специалист, оба компонента имеют природное происхождение, они экологически чисты и эффективны при низкой температуре.