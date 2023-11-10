В Минцифры объяснили, какие именно VPN-сервисы будут блокировать в России

Экспертная комиссия определила 10 правил, на основании которых будут фильтроваться VPN- сервисы.

В России будут блокировать конкретные сервисы VPN, определенные экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета, соответствующий ответ Минцифры на обращение фракции "Новые люди" есть в распоряжении РИА Новости.

"На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза", — говорится в ответе ведомства.

Как пояснили в документе, согласно правительственному постановлению затруднение ограничения доступа к информации в интернете, доступ к которой необходимо блокировать в соответствии с законом, определяется как угроза безопасности функционирования Сети.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев ("Новые люди") направил обращение в правительство, выразив обеспокоенность позицией, "при которой мы просто констатируем, что будут блокироваться все сервисы VPN, не исполняющие российское законодательство, а затем по сути блокируем все".

Он отметил, что запрет использования VPN с одной стороны соответствует национальному законодательству, а с другой стороны, "фактически поддерживает санкционное давление на россиян", так как VPN может понадобиться для бесперебойной работы бытовой техники, в том числе китайского производства. Создание отечественных сервисов, по мнению автора обращения, не решит проблему, потому что владельцы ресурсов "закроют их от провайдеров".