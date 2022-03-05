В Минцифры заявили, что в России не планируется отключение интернета изнутри

В ведомстве сообщили, что на российские сайты непрерывно ведутся кибератаки из-за границы.

Отключение интернета изнутри в России не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры РФ.

«В телеграмме для госорганов изложен набор простейших рекомендаций по кибергигиене, которые помогут более эффективно организовать работу по защите наших ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами. В России не планируется отключение интернета изнутри», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на российские сайты непрерывно ведутся кибератаки из-за границы. «Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить гражданам доступность российских ресурсов», — добавили в Минцифры.