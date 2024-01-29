В минувшем году производство яиц в Карелии упало почти на 10%

В Карелиястате представили итоги развития животноводства в 2023 году.

Краткие итоги развития животноводства в республике за 2023 год представили в Карелиястате.

Во всех хозяйствах республики было произведено 3 тысячи тонн скота и птицы на убой, 63,4 тонны молока и 6,8 миллиона штук яиц.

При этом, по сравнению с 2022 годом, производство скота и птицы увеличилось на 0,6%, молока — на 3,7%, яиц — уменьшилось на 9,5%.

Доля сельхозорганизаций в общем производстве мяса составила более 50%, а молока — больше 90%.