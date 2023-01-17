В минувшем году судебные приставы в Карелии помогли получить жилье 33 детям-сиротам

В Карелии муниципальные власти сталкиваются с нехваткой жилой площади и средств для расселения сирот, а также с проблемой подорожания стоимости жилья.

В УФССП Карелии в 2022 году на исполнении находилось 82 исполнительных производства о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Для 33 детей судебные приставы добились предоставления жилья.

Жилье таким детям обязаны предоставлять органы местного самоуправления, но в ходе контроля за ними был выявлен ряд проблем: отсутствие свободных жилых помещений, а также нехватка средств на строительство нового жилья.

Кроме того, в ответе на запрос судебного пристава мэрия Петрозаводска сообщила, что заявок на участие в объявленных аукционах на приобретение жилья для детей-сирот не поступало, потому что максимальная цена контракта — 2 миллиона 345 тысяч рублей за квартиру с минимальной площадью 25 кв.м, что не соотносится с ростом цен на жилье в 2021 и 2022 годов и в настоящее время указанная сумма не является рыночной. Администрация направила ходатайство в Минсоцзащиты Карелии с просьбой об увеличении минимальной цены контракта, с одновременным уведомлением о планируемом предоставлении жилья меньшему количеству человек, чем планировалось ранее. Министерство отказало в удовлетворении ходатайства и максимальная цена контракта осталась на прежнем уровне. Аналогичные проблемы характерны для всех районов Республики Карелия.

Тем не менее, приставы предпринимали меры принудительного исполнения, отмечая, что администрации нельзя упрекнуть в бездействии.

Также по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова детям-сиротам старше 23 лет стали выдавать единовременную денежную выплату на покупку жилья. С начала текущего года в Карелии сертификаты на покупку жилья получили 37 детей-сирот, 23 из них уже купили квартиры. Больше всего заявлений на сертификаты поступило из Муезерского района и Прионежья.

Размер выплаты рассчитывается исходя из общей площади жилья 18 кв. м и средней рыночной стоимости 1 кв. м по Карелии. Если в I квартале этого года сертификат выдавался на сумму 1 миллион 113 тысяч рублей, то сейчас это уже 1 миллион 577 тысяч рублей.