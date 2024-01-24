В минувшем году в Карелии нашли 14 случаев неправильного расходования средств капремонта

Власти республики проверили расходование средств капремонта в 644 многоквартирных домах.

В Госкомитете Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору рассказали о проверках соблюдения законов к формированию фондов капремонта, а также целевым расходованием средств из этих фондов.

По данным Госкомитета, на конец года в реестр спецсчетов фонда капитального ремонта в Карелии было включено 1925 домов. Всего специалисты проверили спецсчета по 644 многоквартирным домам. В результате было установлено, что в 14 случаях деньги расходовались на работы, не относящиеся к капитальному ремонту.

Информация о нецелевом использовании денег на капремонт была направлена в органы местного самоуправления.