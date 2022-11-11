В минувшие выходные шестеро жителей Карелии украли в магазинах водку с закуской

Группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержали шестерых жителей Карелии, пытавшихся вынести из магазинов спиртное и продукты, сообщили в ведомстве.
В выходные дни наряды Петрозаводского и Кондопожского отделов вневедомственной охраны шесть раз выезжали на охраняемые объекты. Сигнализация сработала в торговых заведениях.
К хищениям оказались причастны мужчины в возрасте от 18 до 45 лет. Среди похищенного — продукты питания и спиртное. Нарушители пытались без оплаты пронести товар мимо кассового узла. Общая сумма ущерба составила около 4 тысячи рублей.
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых. Один из задержанных пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Дальнейшим разбирательством займутся представители МВД.
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