Нарушители обеспечили водителя эвакуатора работой на выходных

За 3 и 4 сентября автоинспекторы отстранили от управления несколько нарушителей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска отстранили от управления нескольких нарушителей ПДД. Четыре человека сели за руль пьяными, а еще столько же поехали, не имея водительских прав.

Теперь первым грозит 30 тысяч штрафа и лишение прав, а вторые могут лишиться от 5 до 15 тысяч рублей в виде штрафа.

В отношении нарушителей были составлены административные материалы, автомобили перемещены на спецстоянку.