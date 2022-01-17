В Минздраве Карелии назвали причины смертей среди заболевших коронавирусом, несмотря на вакцинацию

В Карелии зарегистрированы случаи, когда, несмотря на вакцинацию от коронавируса, люди через некоторое время заразились и умерли — это связано с сопутствующими заболеваниями.

Такие пояснения дала заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен на заседании профильного комитета парламента республики.

«Это пациенты, которые были вакцинированы, но умерли в результате тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. Причем, при анализе этих случаев — большинство пациентов, это лица, которые страдали тяжелыми хроническими сопутствующими заболеваниями», — сказала Руотцелайнен.

На вопрос, сколько человек вакцинация не спасла от смерти, она ответила, что их число составляет менее 1% от общего количества заразившихся.

«Я общую цифру не хочу озвучивать, чтобы не дезинформировать, но большого количества нет», — пояснила замминистра.

Она также подчеркнула, что в Карелии не зарегистрировано ни одного случая тяжелых побочных эффектов от прививок.