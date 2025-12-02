В Минздраве Карелии объяснили, почему в 2026 году снижена субсидия на борьбу с сахарным диабетом

Разъяснение о поправке в бюджет Республики Карелия, которое касается объема федеральной субсидии по проекту «Борьба с сахарным диабетом», дал Минздрав республики.
В ведомстве напомнили, что первоначально на мероприятия по обеспечению детей и беременных женщин сенсорами для непрерывного мониторинга уровня глюкозы крови утверждена сумма 57,5 млн рублей. Поправками эта сумма снижена на 28 млн рублей.
— Уменьшение субсидии из федерального бюджета связано с переходом на централизованные закупки сенсоров, которые Минздрав России планирует начать со второго полугодия 2026 года. Поэтому и сумма субсидии сокращена наполовину, — пояснили в Минздраве.
Иными словами, сенсоры будут покупать на федеральном уровне.
Программой также определено софинансирование этого мероприятия из республиканского бюджета в размере 1%, которое также предусмотрено в проекте бюджета Карелии на 2026 год.
Эндокринолог петрозаводской поликлиники рассказала, чем опасен сахарный диабет второго типа.